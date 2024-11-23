Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане

В Буйнакском районе Дагестана опрокинулся микроавтобус «Газель». Пострадали восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской „Газели“ в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Погибших нет. На месте аварии работают оперативные службы и психологи МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Приморье 47-летний водитель легковушки сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Сотрудники полиции выяснили, что стаж автомобилиста составляет 15 лет. С начала этого года мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. Меж тем, пострадавшую доставили в больницу Владивостока. У девочки сломана берцовая кость. По факту ДТП возбужденно уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. По данной статье предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.