Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 71 0

В результате аварии пострадали восемь человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Главное управление МЧС России/mchsdagestan; 5-tv.ru

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В Буйнакском районе Дагестана опрокинулся микроавтобус «Газель». Пострадали восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской „Газели“ в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Погибших нет. На месте аварии работают оперативные службы и психологи МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Приморье 47-летний водитель легковушки сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Сотрудники полиции выяснили, что стаж автомобилиста составляет 15 лет. С начала этого года мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. Меж тем, пострадавшую доставили в больницу Владивостока. У девочки сломана берцовая кость. По факту ДТП возбужденно уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. По данной статье предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.

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