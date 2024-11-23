Гипертоникам на заметку: какие овощи быстро снижают высокое давление

Замените таблетки и микстуры свежим салатом, и давление нормализуется в течение 24-х часов.

Овощи семейства крестоцветных заметно снижают артериальное давление. Об этом пишет «Доктор Питер», ссылаясь на исследование ученых из австралийского университета Эдит Коуэн.

Проведенный ими опыт показал, что у людей, которые употребляли в пищу капусту, репу, рукколу, шпинат, редис, редьку и кресс-салат, давление снижалось в течение 24-х часов.

При этом употребление кабачков, помидоров, картофеля и других овощей не из семейства крестоцветных подобного эффекта не дало.

В свою очередь кардиолог Ольга Бокерия посоветовала гипертоникам включать в рацион не только овощи, но и семечки, бобы, темный шоколад, гранаты, свеклу, жирную рыбу и оливковое масло.

Все эти продукты, по словам специалиста, тоже благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и на весь организм в целом. В них содержатся необходимые витамины, минералы и полезные жиры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от каких продуктов посоветовал отказаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.