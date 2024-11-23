Банки Турции, ОАЭ и Таиланда перестали обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Банки в ряде стран перестали обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Об этом сообщает ТАСС.

Сперва подобные проблемы наблюдались только в банках Таиланда. Однако позже аналогичные ошибки стали появляться у жителей и посетителей Казахстана, Катара, Турции, ОАЭ, Венгрии и Германии.

Уточняется, что иностранные банки отказываются принимать как корпоративные карты, так и индивидуальные.

При этом на экране банкоматов часто выдается сообщение, что проведение операций невозможно, поскольку банки не выдают санкции на обслуживание карты этой организации.

В четверг, 21 ноября, Минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк «Дом. РФ», Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк «Итуруп», «Банк Кремлевский», «Братский народный банк», «Центрокредит».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году.