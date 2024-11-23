Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

За пропаганду идеологии чайлдфри на территории России будут грозить штрафы до нескольких миллионов рублей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, за продвижение идей чайлдфри, то есть отказа от деторождения, гражданам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до одно миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В некоторых случаях предусмотрено более жесткое наказание. Так, за пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних штраф увеличится в два раза, а за публикацию подобных материалов в СМИ или интернете гражданин будет наказан штрафом до 200 тысяч рублей, должностное лицо — до 400 тысяч рублей, юридическое — до четырех миллионов рублей.

При совпадении обстоятельств максимальный штраф составит 400 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч рублей для должностных лиц и пять миллионов рублей для юрлиц.

Действие закона распространяется и на иностранных граждан. За пропаганду чайлдфри их могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей либо арестовать на 15 суток с выдворением из России в обоих случаях.

За пропаганду среди несовершеннолетних или в СМИ и интернете штраф для иностранцев возрастает до 200 тысяч рублей, в случае двух отягчающих обстоятельств — до 400 тысяч рублей.

Совет Федерации 20 ноября одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России. «За» проголосовали 162 сенатора и только один высказался против. Воздержавшихся не было.

Также Совфед одобрил закон об административных штрафах в размере до пяти миллионов рублей за пропаганду отказа от деторождения. Положительно высказались о документе 157 сенаторов. Выступивших против и воздержавшихся от голосования не было.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Документ запрещает распространять в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе сообщения, которые пропагандируют отказ от деторождения. Правки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Распространение пропаганды идеологии чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри.