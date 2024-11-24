Понесли огромные потери: кто убедил Украину пойти на провальную операцию в Крынках

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Британия убедила Украину пойти на провальную операцию в Крынках

Фото, видео: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES; 5-tv.ru

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Именно специалисты этой страны вооружили и обучили две из четырех бригад морпехов.

Кто управляет ВСУ? Вопрос не такой простой, как может показаться. Любопытное расследование опубликовало издание «Украинская правда» о провале десанта в Крынках на левом берегу Днепра.

Это одна из самых безумных операций Киева, или Лондона, как следует из материала. Британия настаивала на том, чтобы морская пехота Украины стала отдельным родом войск. Британия вооружила и обучила две из четырех бригад морпехов. Британия выбрала им район для наступления.

План — прорвать российскую оборону на Днепре и дойти до Крыма, либо перерезать ближайшую трассу снабжения. Ничего из этого не вышло, но в Крынках, подстрекаемые британцами морпехи просидели несколько месяцев под обстрелами. Только пропавших без вести числится более 700 человек.

Интересные советы дают Киеву и американские спецслужбы. Так, по данным немецкого издания Der Spiegel, за организацией подрывов «Северных потоков» в Балтийском море стоят люди, проходившие обучение в ЦРУ.

Да, основная версия все та же — мол, это украинские пловцы на яхте «Андромеда» сами заложили, сами взорвали. Но! Оказывается, в ЦРУ все знали и предупреждали, в том числе, немцев. Но никто не остановил вольных пловцов. Странно, да? Ущерб Германии на миллиарды евро. Берлин молчат? Или роль ЦРУ была чуть более значимой, а пловцы были не совсем украинские?

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