В Приморье пьяный мужчина в трусах напал на полицейских с ножом

В Приморье полуголый пьяный мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом местная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале местной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Тавричанка.

«Нападающий был задержан, им оказался местный житель 1994 года рождения с уголовным прошлым. В ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

Полицейские прибыли на место происшествия после уведомления соседей о дебошире. Один из сотрудников получил два ножевых ранения, второй - удар по голове.

На распространенном прокуратурой видео правоохранители пытаются утихомирить мужчину. Эпизода задержания во фрагменте не содержится.

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Чебоксарах подросток угрожал ножом школьникам и учителям. Мальчика быстро задержал школьный охранник, в результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли правоохранители. Согласно предварительным данным, подросток стоит на внутришкольном учете.