В Приморье пьяный мужчина в трусах напал на полицейских с ножом
У нападавшего было уголовное прошлое.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Прокуратура Приморского края/ prosecutor_pk; 5-tv.ru
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В Приморье полуголый пьяный мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом местная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале местной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне вечером в поселке Тавричанка.
«Нападающий был задержан, им оказался местный житель 1994 года рождения с уголовным прошлым. В ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения», — сообщили в ведомстве.
Полицейские прибыли на место происшествия после уведомления соседей о дебошире. Один из сотрудников получил два ножевых ранения, второй - удар по голове.
На распространенном прокуратурой видео правоохранители пытаются утихомирить мужчину. Эпизода задержания во фрагменте не содержится.
Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
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