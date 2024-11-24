Делят на «своих» и «чужих»: ЮНЕСКО уличили в лицемерии по поводу убитых журналистов из РФ

Эфирная новость 24 0

Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Фото, видео: Устинов Денис/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организация придерживается двойных стандартов в реагировании на погибших сотрудников СМИ.

В Большесолдатском районе Курской области погибла наша коллега-журналист — главный редактор местной «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Дрон атаковал автомобиль, в котором она ехала вместе с другой сотрудницей редакции и участковым полиции. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Юлия Кузнецова пополнила и без того длинный список российских журналистов, погибших от действий украинских формирований. Только в этом году жертвами прицельных ударов ВСУ стали: Семен Еремин, наш коллега, военкор «Известий»; Валерий Кожин, оператор НТВ; Никита Цицаги, сотрудник NEWS.ru. Тяжелые ранения получили журналисты Алексей Ивлиев (НТВ) и Евгений Поддубный (ВГТРК). Но их как бы нет для международных структур, в том числе тех, кто обязан следить за судьбой журналистов и свободой СМИ.

Иначе как циничным нельзя назвать доклад ЮНЕСКО, подготовленный ее гендиректором Одри Азуле по итогам 2022 и 2023 годов. В нем много стенаний по погибшим журналистам — Палестины, Мексики, Украины. А про русских журналистов — ни слова! А как же Борис Максудов, который умер от ран в 2023 году после сброса ВСУ? А как же Владлен Татарский, которого взорвали в 2023 году по заказу СБУ? А как же Дарья Дугина, погибшая от рук украинских агентов в 2022 году?

Опять привычное деление на «своих» и «чужих», на «правильных» и «неправильных» журналистов. В данном случае правда восторжествовала, Россия выразила протест такому подходу и получила поддержку. ЮНЕСКО не приняла доклад своего директора. Будет переписывать.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:31
Проклятые фильмы: кинокартины, которые принесли актерам несчастья
10:17
НЛО в РФ, пришествие Антихриста, крах Украины: чего ожидать от 2025 года
10:00
Борьба с размыванием ценностей: в РФ хотят провести «Десятилетие семьи»
9:46
Группа «КняZz» выступила в Москве с грандиозным концертом
9:31
«Мне надо лечить»: Маша Распутина изнемогает на сцене от боли в ноге
9:15
Самый красивый спорт: как прошел турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» в Катаре

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год