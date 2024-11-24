Инструмент сдерживания роста цен: что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Центробанк продолжает предпринимать меры для сдерживания инфляции в России.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении бюджет на 2025 год и в последующие два года. И уже понятно, что ставки по вкладам по-прежнему будут высокими, потому что ключевая ставка Центробанка будет высокой.

Центробанк твердо стоит на своем, так и только так в России можно побороть инфляцию. Сейчас она восемь с половиной процентов и «съедает» зарплаты, бюджеты проектов. На этой неделе глава ЦБ лично убеждала депутатов, что высокой ставкой ей удастся снизить инфляцию до четырех процентов. Говорила убедительно, депутаты в нее поверили, тем более она действительно добивалась такой инфляции — в четыре процента три года подряд, в 2017, 2018 и 2019 годах.

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«Ключевая ставка эффективно противостоит инфляции. И если бы мы оставили ставку на том уровне, как она была до середины прошлого года, напомню, семь с половиной процентов, то инфляция была бы уже не просто двузначной, а вполне могла достичь и 20–30%, а вполне возможно, что и больше», — сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Про налоги

Для сравнения, в Турции, где инфляция росла, а Центробанк держал ставку низкой, все вылилось в космические цифры — инфляция под 60%. Все расчеты давно не в лирах, а долларах и евро. Наш ЦБ хочет до такого не доводить. При этом понятно, что деньги нужны на развитие промышленности. И потенциал для этого есть. Доходы бюджета могут оказаться выше, чем запланировано. По факту тех же налогов собрали уже на 20% больше, чем в прошлом году.

О чем сообщил глава ФНС президенту? Растут доходы населения, растет потребление, растут сборы налогов. Фискальное ведомство активно внедряет цифровой документооборот и автоматическую отчётность для предпринимателей.

«Дисциплина повысилась сразу, да»?» — спросил российский лидер.

«Дисциплина повысилась. Там просто, мне кажется, тектонические сдвиги произошли», — ответил Даниил Егоров, руководитель ФНС.

«А количество должников?» — задал еще один вопрос Путин.

«В два раза, Владимир Владимирович. В два раза по стране упало количество должников. То есть миллионы людей больше нам не должны, потому что-то были долги по разным ячейкам бюджетной системы, теперь мы сами все разносим», — ответил Егоров.

Про БРИКС

Глава ФНС отметил еще одну инновацию. Благодаря тесному сотрудничеству со странами БРИКС и подписанным межправительственным соглашениям, теперь и налоговые ведомства могут напрямую обмениваться данными, упрощая жизнь бизнесменам. Это очень верное направление, госуслуги идут за гражданами туда, где это нужно.

На встрече с президентом глава партии «Новые люди» предложил ввести повышенные импортные пошлины для товаров из всех недружественных стран и сосредоточиться на собственном производстве и тех странах, что с нами развивают контакты. Например, страны СНГ и БРИКС.

Таких немало, как показал саммит в Казани.

«Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперёд, развиваться с теми, кто хочет это делать», — отметил президент РФ.