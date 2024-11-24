«Без надлежащей защиты»: Украине предрекли «смертоносные» зимние морозы

|
Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

The Times: Украине грозит смертоносная зима из-за незащищенности энергосистемы

«Без надлежащей защиты»: Украине предрекли «смертоносные зимние морозы»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как коррупционный киевский режим сам же навредил стране?

Смертоносные морозы грядущей зимой грозят Украине из-за незащищенности энергетической системы. Об этом сообщила газета The Times.

«Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температурах ниже нуля Украина столкнется с суровыми и смертоносными зимними морозами», — говорится в материале.

Указывается, что Украине еще в конце февраля 2024 года инженеры из Великобритании, США, Германии и Японии советовали построить сооружения для защиты энергосистемы. Однако киевский режим не сделал этого. Вероятно, это связано с коррупцией украинских структур.

Как уже неоднократно сообщалось, российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия РФ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Так, на минувшей неделе в Минобороны заявляли о нанесении поражения российскими силами по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предрекли появление зимой городов-призраков. Предстоящий морозный сезон может стать для Незалежной самым тяжелым с начала СВО.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Снимите штаны немедленно: какие симптомы геморроя схожи с другими болезнями
12:19
«Горячо, я бы сказала»: как публика приняла новый состав группы «Воровайки»
11:59
«Тревожные финны готовятся»: в Финляндии тренируют женщин перед возможным столкновением с РФ
11:41
Тренд на русскость: народные песни вновь на пике популярности
11:25
«Всеми способами»: Москва пообещала ответить на поставку Сеулом оружия Киеву
11:09
Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Послание дошло до адресата. Как «Орешник» вызвал панику на Западе
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год