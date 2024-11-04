Предстоящий морозный сезон может стать для Незалежной самым тяжелым с начала СВО.

Грядущей зимой на Украине могут появиться целые города-призраки без электричества. Об этом заявил геополитический аналитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко в беседе с Newsweek. Отмечается, что предстоящая зима станет самой тяжелой для Незалежной.

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнется перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал он.

Коваленко подчеркнул, что киевский режим уже не может легко перенести ответственность на медленные темпы поставок вооружения Запада и просить больше военной помощи, особенно с учетом крайне непредсказуемого исхода выборов президента Соединенных Штатов.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщин на Украине привлекут к разминированию территории. Также в саперы намерены переквалифицировать инвалидов и ветеранов.