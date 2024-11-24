Гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Это самый крупный моллюск из класса головоногих.

Фото, видео: mos.ru; 5-tv.ru

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В Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

Осьминог прибыл в зоопарк с северного берега Тихого океана в Приморье. После месячного карантина он поселился в павильоне «Экзотариум». Это самый крупный моллюск из класса головоногих. В Москву прибыл особь мужского пола.

«Перед его заселением в павильоне переделали аквариум: его укрепили и оснастили прочными запорами. Дело в том, что осьминоги могут своими ловкими щупальцами открыть крышку аквариума. Морская вода здесь не теплее плюс восьми градусов — это самая оптимальная температура для северных подводных жителей», — говорится в сообщении.

Осьминог уже привык к новому месту жительству. Его любимые блюда — мидии, гребешки и спизула. Причем еду прячут в разных местах аквариума, а осьминог находит ее. Это делается ради развлечения самого же моллюска. Кроме того, в одном аквариуме с осьминогом также живут морские звезды и митридиумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат. Первая самка этого вида прибыла в столицу еще в августе и уже успела освоиться на новом месте.

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