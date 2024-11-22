В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат

В Московский зоопарк привезут двух детенышей малайского медведя. Информация подтверждается на официальном портале столичной мэрии.

По данным пресс-службы, это будет самец и самка. Поначалу новым жителям столичного зоосада придется побыть в карантине, только потом они будут перемещены к медведице, которую привезли в Москву еще в конце лета.

«Клички для всех троих выберут участники проекта „Активный гражданин“. Для первой постоялицы предлагают имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Мальчика хотят назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. А второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати», — уточняется в сообщении сайта.

В последний раз малайских медведей привозили в Московском зоопарке в 1980-х, однако во время реконструкции 1990-х их переселили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин передал подарок зоопарку в КНДР. В корейский зоосад отправились львица, два бурых медведя, два яка, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок.