Председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил возглавить ее научно-экспертный совет президенту национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате Патрушева. Информацию также подтвердил представитель руководителя НИЦ.

Окончательный состав совета будет утвержден в ближайшее время, а его первое заседание состоится уже в декабре, уточнили в пресс-службе Морской коллегии.

Основными задачами создаваемого совета станут анализ состояния и тенденций развития мспасибо, поправленоорской деятельности в России и мире, подготовка предложений по приоритетным направлениям национальной морской политики и совершенствованию ее нормативно-правовой базы. Также новая структура сосредоточится на развитии научно-технологического комплекса, обеспечивающего строительство российского флота и судового оборудования, и формировании системных знаний о Мировом океане.

В совете предполагается создание нескольких секций по ключевым направлениям, среди которых — «Судостроение», «Связь и навигационное обеспечение морской деятельности», «Роботизированные системы, безэкипажные корабли и суда», «Специальные глубоководные системы и комплексы», «Международное научное сотрудничество в области морской деятельности и освоения Мирового океана». К работе новой структуры будут привлекаться в том числе не входящие в состав совета представители научно-исследовательских институтов, вузов, ведомств, СМИ и других организаций.

Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии в августе 2024 года и назначил ее руководителем своего помощника Николая Патрушева. О задачах новой структуры он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

Среди прочего Морская коллегия занимается разработкой стратегии Военно-морского флота, проект которой с учетом опыта СВО будет подготовлен в 2025 году.