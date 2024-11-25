Грузовой самолет рухнул на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Lrуtаs: в Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом

Грузовой самолет рухнул на двухэтажный жилой дом и загорелся в Вильнюсе

Фото: 5-tv.ru

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На месте авиакатастрофы начался пожар. Известно об одном погибшем.

В литовской столице Вильнюсе грузовой самолет рухнул на двухэтажных жилой дом. Об этом передает издание Lrуtаs.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла примерно в 5:28 (6:28 по московскому времени). По предварительным данным, на дом упал самолет Boeing 757. В результате здание загорелось. Из него эвакуировали 12 человек.

Предварительно, все жильцы дома живы. Однако погиб один из пилотов самолета. Всего на борту находились четыре человека: двоих вытащили с признаками жизни, сейчас ведутся поиски еще одного человека.

На месте работают оперативные службы, спасатели ликвидируют пожар и ищут возможных пострадавших.

Как сообщает Telegram-канал «Delfi Литва», упавший самолет может принадлежать авиакомпании DHL. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры самолета компании «Азимут» сняли свой побег с горящего борта. При посадке в Анталье в прибывшем из Сочи российском воздушном судне начался пожар.

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