Грузовой самолет рухнул на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе

На месте авиакатастрофы начался пожар. Известно об одном погибшем.

В литовской столице Вильнюсе грузовой самолет рухнул на двухэтажных жилой дом. Об этом передает издание Lrуtаs.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла примерно в 5:28 (6:28 по московскому времени). По предварительным данным, на дом упал самолет Boeing 757. В результате здание загорелось. Из него эвакуировали 12 человек.

Предварительно, все жильцы дома живы. Однако погиб один из пилотов самолета. Всего на борту находились четыре человека: двоих вытащили с признаками жизни, сейчас ведутся поиски еще одного человека.

На месте работают оперативные службы, спасатели ликвидируют пожар и ищут возможных пострадавших.

Как сообщает Telegram-канал «Delfi Литва», упавший самолет может принадлежать авиакомпании DHL.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры самолета компании «Азимут» сняли свой побег с горящего борта. При посадке в Анталье в прибывшем из Сочи российском воздушном судне начался пожар.