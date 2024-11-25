Пассажиры самолета компании «Азимут» сняли свой побег с горящего борта

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 62 0

Опубликованы первые кадры после пожара в самолете компании «Азимут» в Анталье

Фото, видео: 5-tv.ru

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При посадке в Анталье в прибывшем из Сочи российском воздушном судне начался пожар.

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры после пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», прибывшем в аэропорт Антальи минувшей ночью. Видео снято женщиной, которая уже выбралась из горящего воздушного судна и наблюдает, как спасаются ее попутчики. На кадрах — дымящийся борт и пассажиры, спускающиеся по надувному трапу

«Это просто ужас какой-то! Наш самолет горит, мы убегаем, успели. Не все еще выбежали… Пожар такой был! Мы спаслись, спасибо богу, это ужас какой-то, он весь горит!» — кричит очевидица происшествия.

Самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра. Такую версию опубликовали представители авиакомпании «Азимут» вскоре после инцидента. Турецкая пресса заявляла о сложных метеоусловиях, из-за которых во время приземления судно тряхнуло, а затем его двигатель воспламенился. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров.

Всех успели экстренно эвакуировать, пострадавших нет. Взлетно-посадочную полосу после инцидента перекрыли на время проверки, часть рейсов аэропорт отложил. Пассажиры не смогли связаться с авиакомпанией. Позже стало известно, что они принялись за составление коллективного иска на «Азимут» прямо в аэропорту. Люди требуют «должной поддержки», указывают, что надышались угарным газом, и подробно описывают пережитую аварию.

Ранее в интервью 5-tv.ru очевидцы пожара сообщили, что видели разлившееся топливо.

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