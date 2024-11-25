Сын проигнорировал, а дочь довела до слез: как Муцениеце отметила День матери

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Агата Муцениеце получила трогательный подарок от дочери в честь Дня матери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

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Агата во всем обвиняет себя.

Актриса Агата Муцениеце едва не расплакалась, получив на День матери трогательный подарок от своей дочери Мии. Об этом звезда рассказала в личном блоге.

Поздравить свою маму с главным праздником девочка решила с самого утра. Она вручила самодельную открытку с рисунками и яркими наклейками. На одной стороне находился вкладыш от жвачки, где были особенные слова: «Любовь — это… все время поддерживать друг друга». Вместе с открыткой Муцениеце получила коробку — внутри оказался кашемировый свитер кофейного цвета.

В текущей ситуации такие слова действительно очень важны для актрисы. Поскольку ее старший сын Тимофей продолжает проживать с отцом Павлом Прилучным. И, вдобавок, недавно отписался от матери в социальных сетях. По одной информации, он даже не поздравил Муцениеце с праздником.

Однако Агата не обижена на своего сына, а обвиняет себя. Она уверена, что в первые годы жизни Тимофея не знала, как быть мамой, и наделала ошибок. С дочерью другая ситуация, она появилась позже, когда Муцениеце была готова дать всю необходимую заботу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный должен вернуть сына Тимофея Агате Муцениеце.

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