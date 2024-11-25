Осторожно, грипп! Какие симптомы ОРВИ у детей должны насторожить родителей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Педиатр Кутузова: при любом ОРВИ ребенок должен наблюдаться у врача

Осторожно грипп! Какими должны быть лечение и профилактика ОРВИ у детей

Фото: 5-tv.ru

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Если у ребенка младше трех лет наблюдается слабость и температура выше 37 градусов, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Неожиданные температура, головная боль и тошнота у ребенка — это признаки более тяжелых вирусных заболеваний, чем просто простуда. Возможно, малыш болен гриппом. Об этом изданию Газета.ру расскаала педиатр, детский инфекционист Полина Кутузова.

По словам специалиста, грипп — это одно из наиболее опасных заболеваний. Он протекает тяжелее многих инфекционно-вирусных недугов. Для него характерно резкое начало, высокая температура, тошнота, головная боль, сухой кашель, боль в глазах и ломота в мышцах. Все это сопровождается вялостью, слабостью и отсутствием аппетита.

Как объяснила врач, при тяжелых формах, особенно у детей младшего возраста, температура может приближаться к 40 градусам и не снижается при лечении простыми лекарствами. Такое состояние может привести к судорогам, галлюцинациям и рвоте, а также вылиться в осложнение — пневмонию.

«Самой надежной профилактикой тяжелых форм гриппа является вакцинация. Детей вакцинируют с шести месяцев жизни. Для предотвращения заболевания детей рекомендуется ограничение контактов в сезон ОРВИ и гриппа и вакцинация старших членов семьи», — объяснила инфекционист.

Если ребенок все же заболел, то его необходимо амбулаторно наблюдать у педиатра. Тот назначит лечение в случае необходимости, скорректирует его или отправит на госпитализацию.

При температуре 39 градусов, которая не падает после приема жаропонижающих, нужно вызывать скорую помощь. А у ребенка младшей возрастной группы эту меру нужно применить и при 37,1-38 градусах, если он сонный и отказывает от еды. К группе риска относятся малыши до трех лет и дети с хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медикаментозная профилактика ОРВИ чревата последствиями.

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