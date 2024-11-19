«Вопрос безопасности»: медикаментозная профилактика ОРВИ чревата последствиями

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 44 0

Врач Евсикова: у защищающих от просуды средств отсутствует эффективность

«Вопрос о безопасности»: медикаментозная профилактика ОРВИ чревата последствиями

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слизистая носа имеет собственную «систему защиты».

Не всегда стоит принимать лекарственные средства для профилактики ОРВИ. Об этом врач-отоларинголог Марина Евсикова рассказала в беседе с URA.RU

В современном мире масса препаратов, как от насморка, вызванного острыми респираторными вирусными заболеваниями, так и для их предотвращения. Однако пользоваться никаким из них не стоит из-за отсутствия доказательств эффективности, подчеркнула врач.

«Качественных плацебоконтролируемых исследований, которые четко показывают эффективность какого-либо местного средства, защищающего от простуды, нет. Кроме того, часто встает вопрос о безопасности применения этих средств», — рассказала Евсикова.

Подобные лекарства могут мешать естественным процессам организма, которые помогают бороться с инфекцией. Например, известно, что насморк — это нормальная реакция, которая очищает нос от болезнетворных бактерий.

Наилучшим решением в этой ситуации будет просто поддерживать комфортные условия в доме, следить за температурой и влажностью помещения и пить достаточное количество воды. Так организм будет легче и быстрее справляться с вирусами естественным образом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему осенью обостряются проблемы с кожей.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп