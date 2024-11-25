Пострадал ребенок: губернатор Челябинской области раскрыл подробности ДТП на переходе

Водитель налетел на пять человек, среди которых был 11-месячный малыш, и поспешил скрыться с места аварии.

Среди пострадавших в Челябинске, которых сбили на пешеходном переходе, оказался 11-месячный малыш. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«По информации областного Минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии», — написал он.

В Челябинске машина налетела на прохожих, не сбавляя скорости водитель поспешил скрыться с места преступления. Его удалось задержать. По предварительной информации, мужчина был пьян.

По словам губернатора, будет возбуждено уголовное дело. Он убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку. Алексей Текслер также заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после аварии в Дагестане погиб ребенок. ДТП произошло в Каякентском районе из-за превышения скорости водителя, который был лишен водительских прав.