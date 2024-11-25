Пострадал ребенок: губернатор Челябинской области раскрыл подробности ДТП на переходе

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Губернатор Текслер: в результате ДТП в Челябинске пострадал 11-месячный малыш

Пострадал ребенок: губернатор Челябинской области раскрыл подробности ДТП на переходе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Водитель налетел на пять человек, среди которых был 11-месячный малыш, и поспешил скрыться с места аварии.

Среди пострадавших в Челябинске, которых сбили на пешеходном переходе, оказался 11-месячный малыш. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«По информации областного Минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии», — написал он.

В Челябинске машина налетела на прохожих, не сбавляя скорости водитель поспешил скрыться с места преступления. Его удалось задержать. По предварительной информации, мужчина был пьян.

По словам губернатора, будет возбуждено уголовное дело. Он убежден, что «автолюбитель» получит самую жесткую правовую оценку. Алексей Текслер также заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после аварии в Дагестане погиб ребенок. ДТП произошло в Каякентском районе из-за превышения скорости водителя, который был лишен водительских прав.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Яхта с 31 туристом на борту затонула в Египте
15:02
Российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет
14:51
Осторожно, грипп! Какие симптомы ОРВИ у детей должны насторожить родителей
14:38
Стандартный набор «цветной революции»: как подогреваются протесты в Грузии
14:35
Путин: российская вакцина против рака станет прорывом
14:24
Пострадал ребенок: губернатор Челябинской области раскрыл подробности ДТП на переходе

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год