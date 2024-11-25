В результате наезда машины в Челябинске пострадал хоккеист Щетилин

Среди пострадавших в аварии в Челябинске оказался вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Виктор Щетилин. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Во время ДТП спортсмен вместе с супругой стоял возле пешеходного перехода. Сейчас оба находится в больнице. По информации хоккейного клуба «Челмет», Щетелин и его жена получили травмы средней тяжести. Клуб «Трактор» прилагает все усилия, чтобы пострадавшим была оказана быстрая и квалифицированная помощь.

Помимо этого, в результате аварии в Челябинске пострадали сын, сноха и 11-месячный внук тренера ДЮСШ «Трактора» Александра Назарова. Маленький ребенок лежал в коляске, когда машина врезалась в толпу. Коляска от столкновения разлетелась на части, мальчик получил сильный ушиб.

Ранее в Челябинске машина налетела на прохожих, не сбавляя скорости водитель поспешил скрыться с места преступления. Его удалось задержать. По предварительной информации, мужчина был пьян.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а инцидент находится у него на личном контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что одному из пострадавших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленобласти, ампутировали ногу.