Одному из пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти ампутировали ногу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 46 0

В салоне транспортного средства в момент столкновения с фурой находились несовершеннолетние.

Фото, видео: Прокуратура Ленинградской области; 5-tv.ru

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Одному из пострадавших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленобласти ампутировали ногу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус, двигаясь на большой скорости, врезался в припаркованную фуру. Несколько из грузовых машин по инерции столкнулись друг с другом.

По данным источника, в автобусе находилась беременная женщина. Сообщало также, что среди пострадавших были дети.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению региона уточнило, что количество пострадавших в аварии увеличилось до 15 человек.

В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что врачи Ломоносовской межрайонной больницы оказывают помощь двум пассажирам рейсового автобуса. Их состояние стабильное. Остальных направили в городскую больницу имени Костюшко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Прибайкальском районе Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли два человека, еще три пострадали.

Водитель легковушки внезапно для других участников дорожного движения выехал на полосу встречного движения. В тот момент там проезжал автобус. Направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ мужчина не смог вернуться на свою полосу и врезался в иномарку. 52-летний и 40-летний водители скончались, врачи не успели их спасти. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

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