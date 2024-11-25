«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери

Певица родила в октябре, но до сих пор скрывает наследницу от посторонних.

Певица Сати Казанова не раскрывает лицо и имя своей дочери, поскольку хочет пока оградить ее от посторонних. Об этом звезда рассказала в беседе с изданием Леди Mail.

«Не то чтобы мы не разглашаем специально… Просто до первых 40-45 дней жизни дочки хочется максимально огородить ее от посторонних — это мое интуитивное желание, я не чувствую, что уже пора всем ее показать и рассказать, как ее зовут. Слишком она еще маленькая, хрупкая», — объяснила певица.

Помимо этого, есть традиция, что до 40 дней с момента рождения ребенка нельзя выносить из дома, а мама не должна отходить от малыша. По мнению Казановой, в этом очень много мудрости. Ведь в данный период времени новорожденный и мама «находятся в очень тонком состоянии». Им нужно дать время привыкнуть к друг другу без вмешательства посторонних.

Единственное, что рассказала певица, — у ее дочери очень красивое и старинное имя. На санскрите оно несет в себе глубокий смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сати Казанова после родов отказалась от концертов и перешла на «удаленку».