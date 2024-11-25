«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Сати Казанова предпочитает пока держать в секрете имя и лицо дочери

«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица родила в октябре, но до сих пор скрывает наследницу от посторонних.

Певица Сати Казанова не раскрывает лицо и имя своей дочери, поскольку хочет пока оградить ее от посторонних. Об этом звезда рассказала в беседе с изданием Леди Mail.

«Не то чтобы мы не разглашаем специально… Просто до первых 40-45 дней жизни дочки хочется максимально огородить ее от посторонних — это мое интуитивное желание, я не чувствую, что уже пора всем ее показать и рассказать, как ее зовут. Слишком она еще маленькая, хрупкая», — объяснила певица.

Помимо этого, есть традиция, что до 40 дней с момента рождения ребенка нельзя выносить из дома, а мама не должна отходить от малыша. По мнению Казановой, в этом очень много мудрости. Ведь в данный период времени новорожденный и мама «находятся в очень тонком состоянии». Им нужно дать время привыкнуть к друг другу без вмешательства посторонних.

Единственное, что рассказала певица, — у ее дочери очень красивое и старинное имя. На санскрите оно несет в себе глубокий смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сати Казанова после родов отказалась от концертов и перешла на «удаленку».

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Снова в деле: ВС РФ начали использовать трофейный Leopard 2A4
18:01
«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери
17:42
Стоит приготовиться: наступление зимы ознаменуется мощной магнитной бурей
17:31
До прихода Трампа: в Кремле указали на эскалирующие действия администрации Байдена на Украине
17:18
По совокупности: обвиняемый в госизмене Журавель приговорен к 14 годам колонии
17:04
Хладнокровные авантюристы: «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых перспективных футболистов

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год