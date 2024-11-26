«Сидел и побежал»: что пришлось пережить пассажирам загоревшегося Superjet

Загоревшийся в Анталье «Суперджет» совсем недавно уже испытывал проблемы.

Эта трагедия не стала смертельной во многом благодаря слаженной работе спасателей. Через несколько секунд после остановки самолета, они уже тушили лайнер. Не растерялись в экстремальных условиях и некоторые пассажиры. Один из них сумел открыть аварийный выход. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий восстановил всю хронологию событий.

Объятая пламенем взлетная полоса, эвакуация по надувным трапам и по счастливой случайности никаких жертв — все это последствия того, что в авиакомпании «Азимут» называют «грубой посадкой». В официальном ответе «Известиям» пресс-служба указывает и причину — сдвиг ветра.

«Представьте себе, создались такие условия, когда у вас ветер поменял направление на 180 градусов и стал дуть в хвост. Причем, резко. То есть, обычно так бывает, когда гроза, смены теплого фронта на холодный. В результате получается, что самолет теряет подъемную силу», — пояснил авиаэксперт Виктор Заболотский, заслуженный летчик-испытатель СССР.

В Анталье в последние дни сложные погодные условия — перепады температур, снегопад, порывистый ветер. Что могло способствовать образованию «сдвига». Он может быть как горизонтальным, так и вертикальным — и опаснее всего во время взлетов и посадок. Самолет, заходящий по глиссаде, рискует резко потерять подъемную силу и просто свалиться.

«Есть градация по силе этого сдвига ветра. Для самолета класса Sukhoi Superjet этот порог, конечно, достаточно низкий», — рассказал авиаэксперт Андрей Партаков.

Вот так выглядит столкновение со сдвигом ветра, аварией не закончившееся. Швейцарский аэробус «ныряет» перед самой посадкой. Экипаж принимает решение уходить на второй круг. При этом все современные лайнеры оборудованы системой оповещения, которая предупреждает пилотов о воздушной аномалии.

В кабине «Суперджета» такое оповещение либо не прозвучало, либо пилоты его проигнорировали. Или же оставалось недостаточно времени для ухода на второй круг. Детали должно установить расследование, пока же бесспорным остается факт — после жесткого касания топливо выплеснулось на полосу и загорелось.



Похожие аварии происходили не раз. В случае с «Суперджетом» в 2019-м году грубая посадка обернулась катастрофой. Тогда в пожаре погиб 41 человек. Среди причин была и небрежно организованная эвакуация. Сейчас тоже — возникают вопросы. Экипаж, судя по всему, не был готов быстро выводить людей из самолета.

«Пошел дым и огонь. Все стали выходить, открывать аварийный выход. Стюардесса растерялась. Она, наверное, не знает, как действовать в такой ситуации. Говорит помогите! К ней подошёл мужчина. Помог ей открыть аварийный трап», — вспоминает пассажир Юлия.

Султан — тот самый человек, которого теперь другие пассажиры благодарят за спасенные жизни. Именно он помог открыть аварийный выход:

«Просто жестко посадил самолет. И все. Короче, я впереди сидел и побежал. Дверь открыли. Открыл дверь. И люди вышли. Слава богу, все живы-здоровы».

Экипаж в то же время не смог и объяснить пассажирам, что эвакуироваться с ручной кладью строго запрещено. На кадрах хорошо видно, как многие убегают от самолета с чемоданами.



Нарушение этого правила стоило жизни десяткам пассажиров «Суперджета» в 2019-м, его соблюдение спасло почти четыреста человек в январе этого года. Тогда в японском аэропорту Ханэда после возгорания удалось за считанные минуты эвакуировать гигантский авиалайнер. Сейчас же, кажется, просто повезло.

«Их же учат этому, отбирают специальным образом, медики проверяют, психологи. Тут много вопросов к тому, кто их готовил», — считает авиаэксперт Владимир Попов.

Загоревшийся в Анталье «Суперджет» совсем недавно уже испытывал проблемы — месяц назад из-за отказа гидравлики совершил вынужденную посадку во Внукове и повредил стойки шасси. Все эти обстоятельства — то есть техническое состояние самолета, действия пилотов и бортпроводников — и станут предметом расследования. Правда, пассажиры его окончания дожидаться не стали. И уже подают коллективный иск против авиакомпании.