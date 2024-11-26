Маск раскритиковал проектирование американских истребителей F-35

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 35 0

Маск считает истребители F-35 неудачными из-за требований к их разработке

Маск заявил о провале проектирования американских истребителей F-35

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он считает, что шансов на успех в этой разработке нет.

Американский предприниматель Илон Маск назвал истребители F-35 неудачными из-за их разработки. Об этом он заявил в своей соцсети.

«Проектирование F-35 провалилось на этапе требований, потому что большое количество людей требовали от него слишком многого», — написал Маск.

Как он отметил, после этого истребитель можно считать «мастером дорогим и сложным» и также «мастером ни в чем». Он уверяет, что здесь шансов на успех быть не могло. И в целом, дизайн F-35 не пришелся по душе предпринимателю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск побил собственный рекорд по богатству. Американский миллиардер, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, а также социальной сети Х, занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Его деятельность классифицируется как связанная с «технологиями».

В 2021 году он установил свой предыдущий рекорд, составлявший 340 миллиардов долларов на счету. Помимо компаний, которые у всех на слуху, предприниматель владеет нейротехнологической и строительной компанией. Также Маск финансирует некоммерческие исследования по развитию дружелюбного искусственного интеллекта.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.79
1.21 108.87
1.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:36
В Германии начали составлять реестр бункеров
1:18
Вора свалил припадок при попытке ограбления храма
1:00
Альбом с картинками: Трамп начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку»
0:41
В Ленобласти задержали пособников украинских телефонных мошенников
0:22
Маск раскритиковал проектирование американских истребителей F-35
23:59
«Изменили руководящие принципы»: США дали ВСУ указания по целям для ATACMS

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год