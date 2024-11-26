Маск раскритиковал проектирование американских истребителей F-35

Он считает, что шансов на успех в этой разработке нет.

Американский предприниматель Илон Маск назвал истребители F-35 неудачными из-за их разработки. Об этом он заявил в своей соцсети.

«Проектирование F-35 провалилось на этапе требований, потому что большое количество людей требовали от него слишком многого», — написал Маск.

Как он отметил, после этого истребитель можно считать «мастером дорогим и сложным» и также «мастером ни в чем». Он уверяет, что здесь шансов на успех быть не могло. И в целом, дизайн F-35 не пришелся по душе предпринимателю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск побил собственный рекорд по богатству. Американский миллиардер, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, а также социальной сети Х, занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Его деятельность классифицируется как связанная с «технологиями».

В 2021 году он установил свой предыдущий рекорд, составлявший 340 миллиардов долларов на счету. Помимо компаний, которые у всех на слуху, предприниматель владеет нейротехнологической и строительной компанией. Также Маск финансирует некоммерческие исследования по развитию дружелюбного искусственного интеллекта.