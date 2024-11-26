От супа-пюре до капкейков: быстрые и вкусные рецепты из тыквы

Тыква — овощ, из которого можно приготовить множество не только вкусных, но и полезных блюд. Особенно для них подходит нынешнее время — поздняя осень и начало зимы. Диетолог и эндокринолог Яна Королева в беседе с URA.RU поделилась рецептами из тыквы.

Суп-пюре из тыквы

Это один из самых популярных способов приготовить такой яркий и вкусный овощ, как тыква. Делается суп-пюре легко и быстро. Главное следовать инструкции:

Очищенную и порезанную тыкву (500 граммов) запечь в духовке до готовности, не накрывая; Нарезать на крупные дольки одну среднюю морковь, половину кабачка, одну луковицу, один болгарский перец и положить их в другую форму для запекания; К овощам положить два помидора, предварительно срезав верхушки с ним, и одну очищенную головку чеснока. Закрыть форму фольгой и отправить в духовку; Готовые овощи измельчить блендером, налить две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку куркумы, половину чайной ложки молотого имбиря и соль по вкусу. Хорошо перемешать, а при подаче украсить зеленью и семечками.

Запеченная тыква с телятиной

Для такого беспроигрышного варианта понадобятся следующие ингредиенты:

телятина — 400 граммов;

тыква — 500 граммов;

оливковое масло — две столовые ложки;

пучок петрушки;

немного сушеной молотой паприки;

соль;

перец.

Телятину нужно порезать на небольшие кусочки, добавить специи, одну ложку масла и тушить на сковороде под крышкой полчаса.

Тыкву порезать кубиками и отправить в сковороду жариться с солью и перцем до румяной корочки. При этом масло добавлять не нужно. Также не понадобится крышка.

Когда содержимое обеих сковородок будет готово, нужно все соединить в форме и накрыть фольгой. Блюдо отправить в духовку на 20 минут. Запекать следует при 170 градусах.

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Салат из тыквы с апельсинами

Для этого витаминного блюда требуется:

тыква — 200 граммов;

салат Айсберг — 50 граммов;

апельсин — одна штука;

фета — 70 граммов;

пророщенные зерна — горсть;

микрозелень — пучок;

бразильские орехи — две штуки;

перец;

соль;

оливковое масло — две столовые ложки.

Следует порезать тыкву на небольшие кусочки и отправить в духовку запекаться. Когда овощ будет готов, ему нужно дать остыть. Далее — нарезать салат, очищенный от кожуры и пленок апельсин, сыр и соединить все в миске. Остывшую тыкву тоже добавить.

Затем нужно добавить пророщенные зерна, микрозелень, измельченные орехи, перец и соль. Все это заправить маслом.

Запеканка из творога и тыквы

Приготовить запеканку можно из следующих ингредиентов:

мякоть тыквы — 500 граммов;

творог жирностью 5% — 500 граммов;

яйца — четыре штуки;

греческий йогурт — 140 граммов;

сахар — две столовые ложки;

пшеничная цельнозерновая мука тонкого помола — 120 граммов;

немного ванили;

цедра одного апельсина.

В одной миске перемешать блендером творог, йогурт, ложку сахара, два яйца, немного ванили. Потом добавить 60 граммов муки и размешать лопаткой.

Порезать на кусочки и запечь тыквы. Затем их соединить в другой миске с оставшимися яйцами, цедрой, сахаром. Замешать ингредиенты блендером до состояния пюре. Далее — добавить 60 граммов муки и размешать лопаткой.

В форму положить пергамент, а затем выложить слои, чередуя творожный и тыквенный. Диетолог Королева советует начинать с творога. Также следует делать тонкие слои — пары столовой ложки на каждый будет достаточно.

Капкейки из тыквы

Это чудесная возможность побаловать себя не только вкусным, но и полезным десертом. Согласно рецепту врача, нужны следующие ингредиенты:

запеченная тыква — 200 граммов;

яичный желток — четыре штуки;

сахар — одна столовая ложка;

растительное масло — 60 миллилитров;

цельнозерновая мука тонкого помола — 170 граммов;

корица — чайная ложка;

сода — 0,5 чайной ложки;

орехи по желанию;

творожный сыр — 100 граммов;

сметана 20% — 100 граммов;

сахарная пудра — 10-20 граммов;

немного ванилина;

ягоды и орехи для украшения.

Блендером сделать пюре из запеченной тыквы, затем добавить два желтка, сахар, масло и тщательно перемешать. После этого просеять муку и соединить ее с корицей и содой. Соединить с тыквенной смесью.

Далее — взбить два яичных белка до устойчивых пиков и добавить смесь в тесто. Тщательно перемешать. Можно добавит орехи. Затем выложить тесто в формы для маффинов, заполнив их на две трети. Выпекать в духовке 20 минут при 170 градусах.

Для приготовления крема следует взбить сыр, сметану, пудру и немного ванилина. На остуженных капкейках сделать пышную шапку. Можно украсить ягодами и орехами.

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