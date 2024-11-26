От супа-пюре до капкейков: быстрые и вкусные рецепты из тыквы

Пошаговые инструкции по приготовлению полезных блюд из этого яркого овоща.
Фото: 5-tv.ru
Тыква — овощ, из которого можно приготовить множество не только вкусных, но и полезных блюд. Особенно для них подходит нынешнее время — поздняя осень и начало зимы. Диетолог и эндокринолог Яна Королева в беседе с URA.RU поделилась рецептами из тыквы.
Суп-пюре из тыквы
Это один из самых популярных способов приготовить такой яркий и вкусный овощ, как тыква. Делается суп-пюре легко и быстро. Главное следовать инструкции:
- Очищенную и порезанную тыкву (500 граммов) запечь в духовке до готовности, не накрывая;
- Нарезать на крупные дольки одну среднюю морковь, половину кабачка, одну луковицу, один болгарский перец и положить их в другую форму для запекания;
- К овощам положить два помидора, предварительно срезав верхушки с ним, и одну очищенную головку чеснока. Закрыть форму фольгой и отправить в духовку;
- Готовые овощи измельчить блендером, налить две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку куркумы, половину чайной ложки молотого имбиря и соль по вкусу. Хорошо перемешать, а при подаче украсить зеленью и семечками.
Запеченная тыква с телятиной
Для такого беспроигрышного варианта понадобятся следующие ингредиенты:
- телятина — 400 граммов;
- тыква — 500 граммов;
- оливковое масло — две столовые ложки;
- пучок петрушки;
- немного сушеной молотой паприки;
- соль;
- перец.
Телятину нужно порезать на небольшие кусочки, добавить специи, одну ложку масла и тушить на сковороде под крышкой полчаса.
Тыкву порезать кубиками и отправить в сковороду жариться с солью и перцем до румяной корочки. При этом масло добавлять не нужно. Также не понадобится крышка.
Когда содержимое обеих сковородок будет готово, нужно все соединить в форме и накрыть фольгой. Блюдо отправить в духовку на 20 минут. Запекать следует при 170 градусах.
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Салат из тыквы с апельсинами
Для этого витаминного блюда требуется:
- тыква — 200 граммов;
- салат Айсберг — 50 граммов;
- апельсин — одна штука;
- фета — 70 граммов;
- пророщенные зерна — горсть;
- микрозелень — пучок;
- бразильские орехи — две штуки;
- перец;
- соль;
- оливковое масло — две столовые ложки.
Следует порезать тыкву на небольшие кусочки и отправить в духовку запекаться. Когда овощ будет готов, ему нужно дать остыть. Далее — нарезать салат, очищенный от кожуры и пленок апельсин, сыр и соединить все в миске. Остывшую тыкву тоже добавить.
Затем нужно добавить пророщенные зерна, микрозелень, измельченные орехи, перец и соль. Все это заправить маслом.
Запеканка из творога и тыквы
Приготовить запеканку можно из следующих ингредиентов:
- мякоть тыквы — 500 граммов;
- творог жирностью 5% — 500 граммов;
- яйца — четыре штуки;
- греческий йогурт — 140 граммов;
- сахар — две столовые ложки;
- пшеничная цельнозерновая мука тонкого помола — 120 граммов;
- немного ванили;
- цедра одного апельсина.
В одной миске перемешать блендером творог, йогурт, ложку сахара, два яйца, немного ванили. Потом добавить 60 граммов муки и размешать лопаткой.
Порезать на кусочки и запечь тыквы. Затем их соединить в другой миске с оставшимися яйцами, цедрой, сахаром. Замешать ингредиенты блендером до состояния пюре. Далее — добавить 60 граммов муки и размешать лопаткой.
В форму положить пергамент, а затем выложить слои, чередуя творожный и тыквенный. Диетолог Королева советует начинать с творога. Также следует делать тонкие слои — пары столовой ложки на каждый будет достаточно.
Капкейки из тыквы
Это чудесная возможность побаловать себя не только вкусным, но и полезным десертом. Согласно рецепту врача, нужны следующие ингредиенты:
- запеченная тыква — 200 граммов;
- яичный желток — четыре штуки;
- сахар — одна столовая ложка;
- растительное масло — 60 миллилитров;
- цельнозерновая мука тонкого помола — 170 граммов;
- корица — чайная ложка;
- сода — 0,5 чайной ложки;
- орехи по желанию;
- творожный сыр — 100 граммов;
- сметана 20% — 100 граммов;
- сахарная пудра — 10-20 граммов;
- немного ванилина;
- ягоды и орехи для украшения.
Блендером сделать пюре из запеченной тыквы, затем добавить два желтка, сахар, масло и тщательно перемешать. После этого просеять муку и соединить ее с корицей и содой. Соединить с тыквенной смесью.
Далее — взбить два яичных белка до устойчивых пиков и добавить смесь в тесто. Тщательно перемешать. Можно добавит орехи. Затем выложить тесто в формы для маффинов, заполнив их на две трети. Выпекать в духовке 20 минут при 170 градусах.
Для приготовления крема следует взбить сыр, сметану, пудру и немного ванилина. На остуженных капкейках сделать пышную шапку. Можно украсить ягодами и орехами.
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