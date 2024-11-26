Ростом цен на картофель в России займутся Генпрокуратура и ФАС

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Проверка ждет торговые сети, где стоимость подскочила на 74%.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу просят проверить рост цен на картофель в торговых сетях. Как пишут «Известия», такое обращение подготовили в Госдуме, отметив, что с начала года цена на корнеплод подскочила на 74%.

Сейчас картофель продается от 85 рублей за килограмм, тогда как оптом его можно купить за десять. При этом товар относится к группе социально значимых.

В прошлом году торговые сети обязались держать наценку на него в районе 5%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что будет с ключевой ставкой в 2025 году. Центробанк продолжает предпринимать меры для сдерживания инфляции в России.

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