«Зерновая страна»: РФ в тоннаже является третьим в мире поставщиком продовольствия

Сегодня у России много планов по развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Россия является третьей в мире страной-поставщиком продовольствия с точки зрения объема продаваемой продукции. Такое заявление сделала глава Минсельхоза РФ, выступая на Международном форуме Финансового университета.

«В тоннаже мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире, если в деньгах это не так, то в тоннаже, <…> и таким образом Россия вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности не только в нашей стране, но и в принципе в целом мире», — сказала министр.

Лут также подчеркнула, что Россия всегда являлась «зерновой страной». Теперь технологические достижения позволяют нашей стране производить еще больше пищевой продукции.

Сейчас у Минсельхоза есть много планов по развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Стоят вопросы роботизации и повышения производительности. Последняя должна вырасти на 25% в ближайшие шесть лет. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Вместе с тем Лут заявила о своей уверенности в том, что агропромышленный комплекс РФ справится с поставленной задачей.

До этого бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказывал, что главными поставщиками овощей и фруктов для России являются Турция и Узбекистан. По его словам, благодаря этим странам в РФ нет недостатка такой продукции. При этом экзотику завозят в нашу страну из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а ранние овощи — из Египта и Израиля.

Также, как отметил эксперт, свою продукцию в Россию поставляют страны Центральной Азии. Еще одним новым крупным снабженцем стал Китай.

Кроме того, на прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Лут посетила Армению. В ходе визита она провела переговоры с вице-премьером Мгером Григоряном и министром экономики Геворгом Папояном. По итогам контактов заявлялось, что Россия заинтересована в увеличении поставок на рынок Армении. Хороший экспортный потенциал есть у пшеницы, кондитерских изделий, подсолнечного масла, маргарина, кукурузы, сахара и ряда других товаров.

Помимо этого, Россия готова наращивать поставки семян, ветеринарных препаратов и вакцин. Российская сторона выразила готовность сотрудничать в сфере генетики.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер правительство России Дмитрий Патрушев заявил о планах импортировать картофель в РФ из-за увеличения спроса. Минэкономразвития и Минсельхозу было поручено проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта.