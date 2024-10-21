«Экзотику завозят»: какие страны поставляют в Россию овощи и фрукты

Фрукты и овощи в магазины России поставляют в основном Турция и Узбекистан
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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В последнее время новым крупным снабженцем РФ стал Китай.
Главными поставщиками овощей и фруктов для России являются Турция и Узбекистан. Об этом изданию URA.RU рассказал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
По его словам, благодаря этим странам в РФ нет недостатка данной продукции.
«В основном поставщики — это дружественные страны ближнего зарубежья. А экзотику нам завозят из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ранние овощи везут в основном Египет и Израиль», — пояснил эксперт.
Также, как отметил эксперт, свою продукцию в Россию поставляют страны Центральной Азии. Еще одним новым крупным снабженцем стал Китай.
При этом стоимость овощей и фруктов зависит, в том числе, от сезона. Например, ранние овощи могут стоить даже дороже, нежели какая-то экзотика.
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