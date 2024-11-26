Более 700 страниц: мемуары Ангелы Меркель вышли в продажу в Германии

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Мемуары Ангелы Меркель сегодня вышли в продажу в Германии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бывший канцлер вспоминает, в частности, встречи с Путиным и Трампом.

Мемуары Ангелы Меркель вышли сегодня в Германии. Книгу раскупили уже спустя два часа после открытия магазинов. Более чем на 700 страницах бывший канцлер ФРГ, в частности, вспоминает свои встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также делится впечатлениями от знаменитой речи российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности. По оценке Меркель, Путин предпринял все, чтобы снова сделать Россию важным игроком на международной арене.

Часть мемуаров посвящена событиям Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было решено отложить вопрос о принятии в альянс Молдавии и Украины. Эти решения Меркель считает верными.

По ее словам, некоторые страны предпочли бы, чтобы России и вовсе не существовало. Но, как пишет канцлер, необходимо понимать, что Россия никуда не денется, она остается важным геополитическим игроком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку». В нее вошли кадры предыдущего президентства республиканца и ключевые моменты предвыборной гонки этого года.

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