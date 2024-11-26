Свиньи, бык или обиженный рабочий: почему школьница погибла в загоне для скота

Местный житель заявил, что родители девушки были слабоумными.

В селе Ушанка Ужурского района 17-летняя девочка погибла страшной смертью — предположительно, ее загрызли свиньи. По предварительной версии следствия, школьница умерла от сильной кровопотери.

Могли ли свиньи загрызть свою хозяйку, а также что об этой трагедии говорят следователи и соседи погибшей — в материале 5-tv.ru.

Погибшую в Ушанке девочку обнаружил ее парень

В день смерти подростка она находилась дома одна, родители уехали в Красноярск. Мать с отцом пытались дозвониться девочке, но тщетно, трубки она не брала. Тогда проверить девушку пошел ее молодой человек, который живет по соседству.

Именно он обнаружил возлюбленную мертвой в загоне для свиней. Тело девушки было покрыто укусами. Испуганный парень бросился из дома вон, рассказал о случившемся соседу, он — своей матери, а уже ей пришлось сообщать трагическую новость родителям погибшей.

Вероятно, девушка как обычно вечером пошла кормить скотину. У семьи, как и у всех остальных жителей Ушанки, есть и коровы, и быки, и свиньи. Почему именно в этот раз животные набросились на хозяйку и загрызли до смерти — пока остается загадкой.

Из-за чего умерла 17-летняя жительница Ушанки

В региональной пресс-службе Следственного комитета сообщили, что девушку могли убить не свиньи, а бык. Предварительно, школьница погибла из-за сильной кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.

Позже следствие предположило, что девушка могла потерять сознание после того, как на нее напал бык, который вырвался из загона.

Предположительно, девушка погибла таким образом: вырвавшийся из загона бык ударил школьницу по голове рогом, она потеряла сознание и упала в загон к свиньям. Уже после этого свиньи накинулись на девушку и загрызли ее.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Новая версия следствия по делу о гибели девушки в загоне для свиней

Правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в причастности к смерти 17-летней жительницы Ушанки.

Как сообщили в СК, подозреваемый — подчиненный отца погибшей девушки в АО «Андроновское». Он был крайне недоволен решениями руководства, и потому вечером 23 ноября пришел к ним во двор, чтобы похитить скотину, предварительно напившись.

В загоне мужчина наткнулся на школьницу, схватил палку и несколько раз ударил ей девушку по голове. Когда пострадавшая рухнула на пол, подозреваемый сбежал. После этого на нее могли наброситься свиньи.

Что говорят соседи о семье погибшей в Ушанке девушки

Практически все соседи характеризуют семью погибшей школьницы как крайне положительную. В беседе с 5-tv.ru местная жительница Мария Дубова заявила, что девочка была работящей, а родители ее очень любили.

«Девочка хорошая была очень», — заявила шокированная Мария.

По ее словам, скотину в Ушанке держат абсолютно в каждом дворе, однако подобной ситуации, при которой животные могли бы наброситься на хозяйку и загрызть ее до смерти, не было никогда.

Родители погибшей в Ушанке девочки были слабоумными?

Мнения о том, что семья съеденной свиньями школьницы была крайне положительной, придерживаются далеко не все местные жители. Так, сосед пострадавшей семьи заявил, что ее родители были «с приветом».

«Они оба слабоумные, школу окончили по пять классов», — рассказал местный житель Роман.

Так что же все-таки стало причиной смерти молодой работящей девушки, которая кормила скотину каждый вечер? Агрессивные свиньи, удар бычьего рога или все же обиженный на ее отца преступник? В страшной трагедии продолжает разбираться следствие.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из того самого загона, в котором погибла 17-летняя жительница Ушанки.