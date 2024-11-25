Покрытое укусами тело школьницы обнаружили в загоне для свиней под Красноярском

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 67 0

О смерти 17-девушки сообщила прокуратура Красноярского края.

Под Красноярском нашли тело девушки с ранами от укусов свиней

Фото: 5-tv.ru

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В селе Ушанка Ужурского района в загоне для свиней нашли мертвую 17-летнюю девушку — ее тело было покрыто укусами животных. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Известно, что школьница направилась кормить скот в хлев, расположенный на территории домашнего участка. Она долго не возвращалась домой, и ближе к полуночи ее начал искать друг — молодой человек обнаружил девушку в загоне мертвой. Родителей несовершеннолетней дома не было.

Фото: Прокуратура Красноярского края

«По версии следствия, вечером 23 ноября 11-классница пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома, пока ее родители находились в Красноярске. Ближе к полуночи несовершеннолетний друг девушки обнаружил ее в загоне с домашними свиньями с ранами на голове и теле от укусов животного. Он позвал соседей на помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: Прокуратура Красноярского края

Также на место прибыла следственно-оперативная группа. Тело умершей отправили на экспертизу с целью выяснения точной причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины с рублеными ранами головы нашли в квартире в Бурятии.

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