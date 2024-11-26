Умерла советская балерина Галина Борейко

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Причины смерти 85-летней артистки не разглашаются.

Умерла советская балерина Галина Борейко

Фото: из открытых источников

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На 86-м году жизни скончалась советская балерина, педагог, народная артистка РСФСР Галина Борейко. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского театра оперы и балета.

«Галина Михайловна оставила яркий след в истории отечественного балета. Весь коллектив Челябинского театра оперы и балета скорбит и выражает глубокие соболезнования ее родным, коллегам и ученикам. Светлая память о легендарной балерине навсегда останется в наших сердцах», — уточняется на сайте театра.

Известно, что прощание с Борейко состоится 30 ноября в Челябинском театре оперы и балета в 11:00, однако причины смерти артистки не уточняются.

Галина Борейко родилась в Волгограде, но во времена Великой Отечественной войны была эвакуирована с братом во Владикавказ, где занималась в музыкальной школе и на хореографическом отделении во Дворце пионеров. В восемь лет будущая звезда сцены переехала в Ленинград, где окончила Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой.

В 1955 году Борейко вместе со всем классом была распределена во вновь открывшийся Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Именно там она стала ведущей балериной театра, станцевав более 30 классических балетных партий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер первый ведущий американского «Поля чудес».

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