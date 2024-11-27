Платить все же надоест? Госдума ужесточила штрафы для халатных владельцев собак

Правила, которые нужно соблюдать, довольно просты, но проблема все еще насущная.

Госдума утвердила ужесточение наказания для владельцев собак. Поправки в принципе полезные: кратно увеличиваются штрафы за выгул питомцев без поводка, без намордника, и в том случае, если хозяин не убирает за своим псом. Но есть большая проблема: закон принят, однако до сих пор не понятно, кто будет контролировать его исполнение. Ответить на этот вопрос попытался корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Этот пес — единственный в доме хозяин. Он кусает и разрывает все, что попадает ему в пасть. Выгуливают его без намордника, так что напуганные соседи сразу расступаются. Потому что знают: на счету агрессивной собаки уже несколько нападений.

А это фокстерьер Маруся даже на руках хозяйки продолжает дрожать — последствия недавней встречи во дворе:

«На мою собаку, которой 11 лет и с которой я всегда гуляю на поводке, набросилась огромная собака породы тибетский ричбек, которая была без намордника и поводка».

Рваные раны шеи и большая кровопотеря. Владелица не добилась даже извинений от хозяина пса.

А это Подольск: две бойцовые собаки без намордников встретились в парке. Хозяева пытаются оттащить псов друг от друга.

Поводок, намордник, уборка за питомцем — эти простые правила давно прописаны в законе о содержании домашних животных, но единого для всех регионов наказания за нарушения до сих пор нет. На местах вводили свои штрафы — больше всего выписали в Костромской области — свыше тысячи. Меньше всего — в Тюменской.

В Госдуме решили исправить это упущение и ввести штрафные санкции, единые для всей страны — полторы тысячи рублей, за повторное нарушение — три тысячи. И тут на первый план выходит вопрос: кто будет следить за выполнением требований закона?

«Контролировать это будут местные органы власти, администрации конкретных муниципалитетов, куда будут обращаться граждане с фактом совершения правонарушений», — пояснил депутат Владимир Бурматов.

Получается, что чиновники, получив жалобу, должны будут как минимум провести проверку. Доказательством будут служить, например, видеозаписи.

«По задумке инициаторов законопроекта все правонарушения будут фиксировать городские камеры. Вся собранная информация будет передаваться в общую систему. Если владелец будет выгуливать своего питомца на придомовой территории без намордника и ошейника, то камера обязательно это зафиксирует», — пояснил корреспондент Дмитрий Юзупчук.

У экспертов к законопроекту все еще есть вопросы. Чтобы выписать штраф, нужно точно знать, кто нарушитель. А для этого каждый питомец должен быть зарегистрирован и чипирован. С этим пока проблемы.

«Чтобы это заработало, нужны поступательные, комплексные решения, то есть комплекс мер. Через два-три года переходный период, можно будет говорить, что штрафы должны быть», - считает директор фонда помощи животным Светлана Алексеева.

При этом наказание рублем теперь предусмотрено и для тех, кто не убирает за своими собаками.

«Понимаю людей, которые ненавидят собачников, потому что очень многие не убирают по весне — это жутка картина», — делится жительница многоэтажки Елена Трифонова.

Согласно новому законопроекту нарушителя могут штрафовать до тех пор, пока он не уяснит элементарные нормы поведения. Есть надежда, что платить все-таки надоест, и окружающие смогут вздохнуть с облегчением.