В подмосковном Одинцово возле жилого дома взорвалась машина

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 67 0

На месте ЧП работают следователи.

В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина

Фото: 5-tv.ru

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Взорвалась машина во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья. Легковой автомобиль был пустой, пострадавших нет. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, возгорание произошло внутри автомобиля. Также поврежден стоявший поблизости автомобиль, передает РИА Новости.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства. На месте происшествия работают следователи.

К слову, в Бурятии произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в котором погибли два человека и пострадали три. Трагедия случилась возле села Мостовка по вине водителя иномарки, который выехал на встречную полосу. В результате 52-летний и 40-летний водители транспортных средств скончались до приезда врачей, троих пассажиров госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв в салоне рейсового автобуса. Одну женщину госпитализировали с травмой головы.

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В подмосковном Одинцово возле жилого дома взорвалась машина

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