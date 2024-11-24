В Бурятии два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП погибли два человека, еще три пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла в одном километре от села Мостовка. Водитель легковушки внезапно для других участников дорожного движения выехал на полосу встречного движения. В тот момент там проезжал автобус. Направлявшийся из Иркутска в Улан-Удэ мужчина не смог вернуться на свою полосу и врезался в иномарку. 52-летний и 40-летний водители скончались, не дождавшись приезда врачей. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

К слову, накануне трагедия произошла в Дагестане. Ехавший на бешеной скорости 27-летний мужчина не справился с управлением и вылетел на обочину, где машина несколько раз перевернулась. Из авто в момент аварии вылетели два человека. Вскоре стали выбираться и другие пассажиры. В результате ДТП шестилетняя девочка скончалась в больнице. Еще двое детей — четырех месяцев и трех лет — серьезно пострадали. Им потребовалась госпитализация. Медики оценили их состояние как критическое.

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