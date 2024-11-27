«Знаю, для чего я нужен»: автор «72 метров» Александр Покровский отмечает день рождения

Сегодня свой день рождения отмечает человек, который знает о море практически все. Писателю-маринисту Александру Покровскому — 72! Вся его жизнь так или иначе связана с флотом.

Автор повести «72 метра», которая легла в основу одноименного фильма, не понаслышке знает, что такое судьба подводника, атомные субмарины и автономные походы. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев поговорил с тем, кто пишет смешно о грустном и наоборот.

Возможно, ему не очень повезло с фамилией — не звучная. Вот репортер Матвеев или Михеев какой-нибудь — кто их разберет? Не Гоголь и не Антоша Чехонте. И тут то же — Покровский, Петровский? Люди пожимают плечами, пока не уточнишь: «Ну, это который „72 метра“, видели же кино».

«Мы были на гастролях на Камчатке. И мне говорили: «А вот мы можем вам устроить, съездить, посмотреть на подводные лодки. А я сказал: «Друзья мои, я уже был, видел и даже погружался», — рассказывает актер Марат Башаров.

А ведь «72 метра» — лишь пена на морской волне. Хорошая пена, качественная. Но основное скрыто в толще волн.

«Это жизнь он зафиксировал. Вот он сам себя назвал акыном — «что вижу, то пою». Я задавал ему вопрос — не боитесь вы? Вы знаете, с чем вы связаны? А он мне: «Владимир Иваныч, мы что, не знаем, куда идем, что ли?» — вспоминает кинорежиссер Владимир Хотиненко.

Подлодка — это капсула, которая может «сожрать» тебя, если слаб. А если силен, может родить выдающегося литератора.

«Это ты должен или резать в свободное время от сна, — а там сна не бывает — какие-то фигурки кораблей, или ты начинаешь читать. Читаешь ты все подряд. Было, например, девять томов Белинского, я его прочитал всего», — говорит Покровский.

И вот итог: Покровский не читатель, он писатель. Пишет четвертый десяток лет. О разном. Порой смешно, порой — страшно до мурашек. Ну давайте уже почитаем.

Книгу Покровского «Расстрелять» 30 лет назад можно было купить только в легендарном «Доме книги» на Невском проспекте в вечно дождливом Петербурге.

«Смеясь, человечество расстается с прошлым» — это Карл Маркс сказал, не мы. По Покровскому, смех — это еще и шанс примириться с настоящим. Когда тяжело. Или совсем тяжело — месяцами на подводной лодке.

«Это способ выживания. Я наконец понял, для чего я нужен», — признается писатель.

Могло бы всего этого не быть. Но папочку в учебном заведении не в ту стопку положили. Хотел заниматься наукой, а попал под воду. «Повезло юноше бледному» — это его цитата.

Возьмите любую книгу Покровского: с кем сравнить это пиршество русского языка?

«Я думаю, что только с Довлатовым. Ну или с поэтами. Его какие-то ходы, его открытия маленькие — они присущи поэтам. Таким как Бродский», — считает литератор Леонид Костюков.

Покровский как бы весь про подводников, про лодки, а ведь это на самом деле про жизнь. Любая маленькая жизнь — это большая жизнь в миниатюре.

«Те люди, которые в отсеке, со своими словами — их не заставить повторить, они это пережили, уже прожили. И спроси у того же старпома, что он сказал только что, он вам не повторит. Повторю я», — говорит Покровский.