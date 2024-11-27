Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль в полночь 12 декабря

Дереву около 90 лет. Его высота составляет 25 метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/
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Главная новогодняя ель России будет доставлена в Московский Кремль в полночь 12 декабря. Об этом агентству ТАСС рассказали в Управлении делами президента РФ.
Дерево выбрано с лета. Ему около 90 лет, и оно растет вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Спилена ель будет 9 декабря, а затем в течение нескольких дней главный символ Нового года 2025 будут упаковывать.
На специальном автопоезде через Спасские ворота новогоднее дерево приедет в Кремль. Уточняется, что высота ели составляет 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток восемь метров.
В прошлом году новогоднюю ель спилили в подмосковном поселке Фряново и доставили 13 декабря.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве стартовала «Елка желаний». Заявки принимают от детей в возрасте от трех до 17 лет включительно.
Акцию проводят с 2018 года, и каждый раз к ней присоединяются знаменитые люди — артисты, спортсмены, политики. Благодаря акции за все время удалось осчастливить примерно 213 тысяч ребят.
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