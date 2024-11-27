«Мощный сигнал»: Матвиенко об испытании ракеты «Орешник»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Матвиенко назвала испытание ракеты «Орешник» мощным сигналом для Запада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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По словам главы Совфеда, так Россия предупредила Запад о недопустимости атак на свои территории.

Обращение президента России Владимира Путина в связи с испытанием баллистической ракеты «Орешник» стало ответом на эскалацию со стороны Запада. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Конечно, все понимают, что это мощный сигнал. У нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами», — подчеркнула Матвиенко на планерном заседании Совфеда.

По ее словам, таким образом Россия предупредила Запад о недопустимости атак на российские территории дальнобойным оружием, которое предоставляют союзники Украины.

Матвиенко также назвала запуск «Орешника» попыткой склонить чашу весов в сторону мирного решения конфликта, которое возможно при соблюдении интересов России.

Вечером 21 ноября Путин сообщил, что баллистическую ракету «Орешник» впервые применили по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России. Уточняется, что в настоящее время удары западным оружием направляются по Курской области.

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