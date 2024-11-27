Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России
По данным ведомства, сейчас атаки этими ракетами сосредоточены в Курской области.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер официально подтвердил то, что США разрешили ВСУ использовать американские ракеты ATACMS.
«Произошли изменения относительно нашей политики — Украина теперь может использовать ATACMS для защиты страны. Сейчас разговор идет, конечно, о Курской области», — заявил Райдер.
Он уточнил, что в настоящее время атаки с использованием ATACMS сосредоточены в Курской области.
Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.
В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, почему российский «Орешник» вызвал панику на Западе.
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