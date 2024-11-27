«Наказание за правду»: в Германии закрывают немецкое бюро Первого канала

В Москве уже прокомментировали такой шаг Берлина.

Власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала. Таким образом Берлин наказывает журналистов за освещение реальных событий на Украине. Об этом сообщил один из федеральных каналов.

«Наказание за правду и профессионализм. Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала», — говорится в публикации.

В частности, закрытие телеканала в Германии связано с высказываниями российского журналиста Ивана Благого. Тот заявил местному евродепутату, что бандеровцы потерпят поражение. После этого сотрудников немецкого бюро в Берлине призвали уехать из соображений «политики безопасности ФРГ».

Вместе с тем указывается, что Первый канал «оказывал влияние» на русскоязычное население страны. Как утверждают власти ФРГ, деятельность телеканала представляет «значительную и непосредственную угрозу общественному порядку и безопасности» не только Германии, но и всех стран-членов Европейского союза.

В России уже прокомментировали такое решение Германии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС заявила, что Москва объявит ответные меры на этот шаг Берлина уже в среду, 27 ноября.

Прежде сообщалось о задержании журналистов «Известий» в аэропорту США. В частности, съемочная группа прилетела в Штаты, чтобы освещать выборы президента страны. При них были все необходимые документы, однако для местных пограничников это не стало аргументом. У команды забрали все вещи, допрашивали, требовали пароли от ноутбуков и телефонов. После чего оператору Владимиру Боровикову во въезде отказали, отделавшись формальной отговоркой — «административные причины». Позднее выяснилось, его визу аннулировали еще во время полета из Стамбула в Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские журналисты возмущены игнорированием со стороны ЮНЕСКО убийств своих коллег, совершенных боевиками ВСУ.