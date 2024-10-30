«Обыскали и завели в камеру»: оператор рассказал о задержании журналистов «Известий» в США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 822 0

Оператор «Известий» Боровиков: визу аннулировали еще до посадки самолета в США

Фото, видео: 5-tv.ru

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У всей съемочной группы забрали телефоны и технику, а их самих разделили по комнатам для допроса.

Визу оператора «Известий» Владимира Боровикова, который прилетел в США для освещения предстоящих выборов президента страны, аннулировали еще во время полета из Стамбула в Вашингтон. Об этом он сообщил в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Боровикова, съемочную группу задержали сотрудники местной службы безопасности сразу после посадки самолета. Далее всех развели по разным комнатам и устроили допрос, который длился около девяти часов.

«Утром мне вернули мой багаж и проводили в комнату, где я должен был ожидать вылет. У меня забрали все наличные деньги, обыскали и завели в камеру, в которой я находился до самого вылета», — вспоминает оператор.

Боровиков также добавил, что при задержании у него забрали всю технику, не дав возможности сообщить о происходящем кому-либо. Сотрудники службы безопасности США обещали позвонить жене Боровикова, но так этого и не сделали.

Съемочная группа МИЦ «Известия» прилетела в США, чтобы освещать выборы президента страны. При них были все необходимые документы, однако для местных пограничников это не стало аргументом. У команды забрали все вещи, допрашивали, требовали пароли от ноутбуков и телефонов. После чего оператору во въезде отказали, отделавшись формальной отговоркой — «административные причины».

Ранее, писал 5-tv.ru, гендиректор «Известий» Владимир Тюлин прокомментировал задержание журналистов в США.

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«Обыскали и завели в камеру»: оператор рассказал о задержании журналистов «Известий» в США

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