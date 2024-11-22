«Вопиющее злоупотребление»: Захарова о замалчивании гибели журналистов из РФ

ЮНЕСКО неоднократно получало данные об убийствах российских корреспондентов, в том числе по официальным каналам.

Российские журналисты возмущены игнорированием со стороны генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай убийств своих коллег, совершенных боевиками ВСУ. С таким заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила в ходе брифинга.

«Нас попросили передать эти письма адресату, чтобы госпожа Азулай с ними гарантированно ознакомилась. Мы это гарантируем», — подчеркнула Захарова.

Накануне стало известно, что журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма ряда российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав журналистов из РФ.

«Российские СМИ выражают негодование игнорированием Азулай целенаправленными убийствами режимом Зеленского наших корреспондентов, несмотря на то, что информация об их гибели неоднократно не только публиковалась, но доводилась до сведения секретариата ЮНЕСКО по официальным каналам», — напомнила спикер МИД.

Она также напомнила, что в четверг, 21 ноября, открывается сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, на которой планируется оглашение доклада генерального директора Одри Азуле по вопросу безнаказанности преступлений против журналистов за 2022–2023 годы, в котором не упоминаются погибшие из-за действий киевского режима журналисты РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала слова Борреля о санкциях против Израиля.