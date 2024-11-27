Силуанов: профицит бюджета 59 регионов РФ превышает триллион рублей

Профицит бюджета 59 российских регионов превышает триллион рублей. С таким заявлением глава Минфина России Антон Силуанов выступил на планерном заседании Совета Федерации.

«Мы в этом году ожидаем, если говорить о цифрах, то порядка 100 миллиардов рублей дефицит бюджета», — подчеркнул министр финансов.

При этом, по его словам, ситуация с региональными бюджетами остается стабильной. Однако Силуанов не уточнил, в каких именно регионах России наблюдается профицит бюджета.

Не так давно Силуанов выразил свою точку зрения по ситуации с долларом. Глава Минфина убежден, что россиянам не нужна иностранная валюта, а свои сбережения лучше хранить в облигациях федерального займа. Кроме того, полезным будет вступать в программу долгосрочных сбережений.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Антона Силуанова о том, что следующие три года министерство финансов России будет проводить более взвешенную и сбалансированную бюджетную политику. Со временем коронавирусной пандемии Минфин вел стимулирующую политику, однако продолжать он ее не может, чтобы не спровоцировать рост инфляции.