Силуанов: профицит бюджета 59 регионов РФ превышает триллион рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

При этом дефицит федерального бюджета в этом году должен составить не больше 100 миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Профицит бюджета 59 российских регионов превышает триллион рублей. С таким заявлением глава Минфина России Антон Силуанов выступил на планерном заседании Совета Федерации.

«Мы в этом году ожидаем, если говорить о цифрах, то порядка 100 миллиардов рублей дефицит бюджета», — подчеркнул министр финансов.

При этом, по его словам, ситуация с региональными бюджетами остается стабильной. Однако Силуанов не уточнил, в каких именно регионах России наблюдается профицит бюджета.

Не так давно Силуанов выразил свою точку зрения по ситуации с долларом. Глава Минфина убежден, что россиянам не нужна иностранная валюта, а свои сбережения лучше хранить в облигациях федерального займа. Кроме того, полезным будет вступать в программу долгосрочных сбережений.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Антона Силуанова о том, что следующие три года министерство финансов России будет проводить более взвешенную и сбалансированную бюджетную политику. Со временем коронавирусной пандемии Минфин вел стимулирующую политику, однако продолжать он ее не может, чтобы не спровоцировать рост инфляции.

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