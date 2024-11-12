«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Силуанов: россиянам правильнее всего использовать национальную валюту

«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр финансов России посоветовал обратить внимание на программу долгосрочных сбережений.

Россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Правильно, и не нужны (доллары — Прим.ред.)», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, россиянам лучше хранить сбережения в облигациях федерального займа. Кроме того, полезным будет вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Покупайте облигации национального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение», — добавил Силуанов.

К слову, Силуанов отметил, что российская экономика развивается, опережая прогнозы. Текущее положение дел в этой сфере позволяет исполнять все обязательства перед гражданами страны. Речь, в том числе, идет о пособиях и других социальных выплатах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия наращивает расчеты в нацвалютах. Доля рубля в платежах за экспорт с Европой поднялась до 67%. Это исторический максимум. Расчеты растут в нацвалютах с ключевыми партнерами Москвы. Со странами Азии и Африки их доля более 80%.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Экономическая пропасть: города Германии захлестнули забастовки
17:38
Один в поле воин: как сапер-разведчик Алиев три недели отражал атаки ВСУ
17:19
«Это хорошим не кончится»: в Москве задержали треш-блогеров на авто
17:09
В Петербурге появился новый медиафасад большой площади
17:02
Мишустин заявил о росте ВВП РФ более чем на 4% за три квартала
16:51
Губернатор Курской области Смирнов предупредил об увольнениях чиновников

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
Главный бич XXI века? Что такое псориаз и почему это не только болезнь кожи
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп