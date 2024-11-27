Один человек пострадал при стрельбе у ресторана в центре Москвы
В заведении продолжают ужинать посетители.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Около одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве произошла стрельба. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Предварительно, в результате происшествия пострадал один человек. По словам собеседника, четверо мужчин повздорили возле заведения, в ходе ссоры один из них достал травматическое оружие и выстрелил в ногу оппонента.
Фото, видео: Telegram/Официальный канал прокуратуры г. Москвы/moscowproc; 5-tv.ru
После инцидента все участники, в том числе получивший травму мужчина, покинули место происшествия, не дождавшись приезда экстренных служб. На данный момент Прокуратура Центрального административного округа устанавливает обстоятельства случившегося.
Отмечается, что после происшествия в заведении продолжают ужинать посетители.
Примечательно, что в том же ресторане в 2018 году случился конфликт с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Маркс Саратовской области неизвестный открыл стрельбу по людям. На улице Победы произошел конфликт между двумя водителями авто, они не поделили дорогу. Один из них и начал стрельбу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.
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