В МИД России пообещали, что США «охватит дрожь»

Американское правительство необходимо «привести в чувство».

Россия обязательно добьется того, чтобы США охватила настоящая «дрожь» от осознания, какими последствиями грозит их вмешательство в украинских конфликт. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В интервью он подчеркнул, что американские планировщики и политики с «невероятной легкостью» обсуждают дальность и географию применения их средств.

«Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — считает Рябков.

Замглавы МИД РФ также отметил, что некоторое время назад подобная ситуация и обстановка вызывала бы дрожь и оторопь в Белом доме, однако сегодня этого не происходит. Так, американскую администрацию необходимо «привести в чувство», уверен собеседник агентства.

«Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — поделился он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ.