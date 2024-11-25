Рябков прокомментировал обращение Путина в связи с атаками ВСУ вглубь РФ

Украина применила западные дальнобойные ракеты по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что украинский конфликт приобрел элементы глобального характера, а применение новейшей ракетной системы «Орешник» стало ответом на агрессивные действия стран НАТО. Как отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям», слова главы государства — это предупреждение, что пора остановиться и прекратить повышать ставки.

«Это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента, но и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — отметил он.

Как подчеркнул Рябков, «Западу давно пора остановиться». По его словам, этого не происходит в связи с постепенным «притуплением чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения». Замминистра иностранных дел добавил, что он против использования термина «красные линии», так как он регулярно становится инструментом спекуляций. Тем не менее у Москвы есть свои интересы в сфере безопасности, они будут достигаться доступными средствами.

Путин обратился к согражданам с заявлением о применении Украиной западного дальнобойного оружия 21 ноября. Атаки производились по военным объектам в Курской и Брянской областях. Кроме того, российский лидер сообщил о нанесении комбинированного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по производственному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске.

Несмотря на ответ, США и Великобритания не отказываются от военной помощи Украине. Вслед за этими странами Франция разрешила Киеву использовать дальнобойное оружие «в целях самообороны». Тем временем новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с избранным американским лидером Дональдом Трампом, который не раз обещал сделать все для урегулирования конфликта, оказавшись в Белом доме.

Действующий президент США отдает последние приказы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как он отчаянно пытается помочь Украине перед уходом с поста.