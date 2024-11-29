Заглянем под капот: чем грозит установка более мощного аккумулятора

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

«АвтоСпецЦентр»: более мощный аккумулятор может не поместиться в авто

Заглянем по капот: какие есть нюансы установки в авто более мощного аккумулятора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Например, он может быть несовместимы с системой «Старт-Стоп».

Установка более мощного аккумулятора в автомобиль позволит избежать проблем с запуском двигателя при минусовой температуре. Однако могут появиться некоторые проблемы. Об этом рассказали эксперты дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр» в беседе с «Российской газетой».

«Под капотом современных автомобилей недостаточно свободного пространства, что ограничивает возможность эксплуатации габаритных АКБ», — говорится в публикации.

Вместе с тем более мощные аккумуляторы могут быть несовместимы с системой «Старт-Стоп», которая имеется на современных автомобилях. Есть и другой нюанс: при установке такого АКБ система управления не будет полноценно функционировать, а это снизит эффективность батареи. При этом, подчеркнули эксперты, более емкий аккумулятор не способствует ускоренному износу стартера или генератора.

Прежде в автосервисах назвали главную проблему китайских машин в российских мороз. Еще в январе 20254 года сообщалось о некорректной работе мультимедийных устройствах, топливных насосов и печек. Еще были замечены разрядка аккумулятора и невозможность запуска двигателя. Возникали проблемы и в системе климат-контроля.

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Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. Инициативу сейчас изучает правительство. В Минфине и Центробанке подчеркнули, что важно не допустить снижения качества ремонта и роста аварийности на дорогах.

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