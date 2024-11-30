Не откладывайте на завтра: таро прогноз на декабрь 2024 года

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на декабрь 2024 года.

Основная энергия декабря 2024 года (Карты Таро — Восьмерка Жезлов, Королева Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце все будет происходить молниеносно. Повестка дня будет активна и разнообразна. Главное — везде успеть. События будут развиваться стремительно и важно суметь вовремя под них подстроиться, поменять планы.

Кроме того, во всем должен быть разумный подход. В преддверии Нового года позаботьтесь о покупке подарков заранее. Проявите терпение и будьте сдержанны. Не откладывайте все дела на завтра.

Прогноз финансов на декабрь 2024 года (Карты Таро — Королева Мечей, Королева Кубков, Шестерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Королева Мечей и Королева Кубков — это две противоположности. Это сочетание трезвого ума, мудрости, проницательности и яркой эмпатии как психологической, так и эмоциональной.

Чтобы в декабре финансы вас порадовали, нужно искать баланс между этими двумя ролями. Не упускайте ничего из виду, просчитывайте все ходы наперед. Если не сидеть на месте, то сфера финансов вас порадует.

Личная жизнь в декабре 2024 года (Карты Таро — Шестерка Пентаклей, Смерть, Десятка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Если мы сумеем договориться и выстроить грамотные рациональные отношения, то они будут гармонично складываться в 2025 году. Некоторых ждет завершение отношений, которые давно изжили себя.

В следующий год стоит взять с собой то, что наполняет вас радостью и вызывает интерес. Научитесь легко отпускать людей и ситуации. Благодаря этому навыку, мы приобретем гораздо больше.

Совет на декабрь 2024 года (Карта Таро — Четверка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце мы сможем увидеть первые результаты нашего кропотливого труда в прошлом. Важно уметь отдыхать и давать себе возможность расслабиться.

В декабре очень легко выгореть. Новогоднее настроение уже стучится к нам в дверь и в окна. Главное — все сделать с умом, хорошо поработать и отдохнуть.

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