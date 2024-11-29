Двадцать пять вариантов: какой будет новая тысяча рублей

Это уже вторая попытка изменить внешний вид купюры.

Двадцать вариантов нового дизайна банкноты в тысячу рублей представил Центробанк.

Это уже вторая попытка изменить внешний вид купюры. Полгода назад утвержденная для печати на обратной стороне церковь без креста вызвала большой скандал. Теперь любых религиозных нюансов попытались избежать.

Поэтому для голосования, которое начнется уже завтра, представлены только варианты с театрами, памятниками, историческими зданиями или же знаковыми строениями. Например Жигулевская ГЭС в Самарской области или же международный аэропорт имени Гагарина. Но так или иначе все объекты связаны с Поволжьем.